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İşte Eskişehirspor - Menemenspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Menemenspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Menemenspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Eskişehirspor - Menemenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 5. Haftasında Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih Ağa, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Ibrahım Sangare, Halil İbrahim Sönmez, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MURAT ŞENER, HAKAN KARABALCIK, ALPASLAN ŞEN

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