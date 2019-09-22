İşte Eskişehirspor - Menemenspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Eskişehirspor - Menemenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 5. Haftasında Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih Ağa, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Ibrahım Sangare, Halil İbrahim Sönmez, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MURAT ŞENER, HAKAN KARABALCIK, ALPASLAN ŞEN
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