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İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN TOKAT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN TOKAT, CANDAŞ ELBİL, BİLAL GÖLEN, MUSTAFA AYDIN

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