İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN TOKAT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN TOKAT, CANDAŞ ELBİL, BİLAL GÖLEN, MUSTAFA AYDIN
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