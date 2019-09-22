Giresunspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 5. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SARPER BARIŞ SAKA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adrıano Fachını, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Crıstıan Tanase, Renan Rodrıgues Da Sılva, Muhammed Himmet Ertürk, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
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Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Erik Sabo, Aykut Özer
Teknik Direktör:
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Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, SELAHATTİN ALTAY, ALİ TUNA, MUHAMMETALİ METOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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