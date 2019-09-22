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Akhisarspor - Hatayspor
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AKHİSARSPOR - HATAYSPOR

Akhisarspor - Hatayspor

TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor ile Hatayspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Akhisarspor - Hatayspor

TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor ile Hatayspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Akhisarspor:

Teknik Direktör:

Hatayspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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29 oyuncudan 15'i yurt dışından
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