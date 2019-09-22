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Giresunspor - Fatih Karagümrük
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GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Giresunspor - Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig 5. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Giresunspor - Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig 5. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Giresunspor:

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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