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Eskişehirspor - Menemenspor
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ESKİŞEHİRSPOR - MENEMENSPOR

Eskişehirspor - Menemenspor

TFF 1. Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor Eskişehir Yeni Stadyum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eskişehirspor - Menemenspor

TFF 1. Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor Eskişehir Yeni Stadyum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor:

Teknik Direktör:

Menemenspor:

Teknik Direktör:

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