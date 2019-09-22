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BTC Turk Y.Malatyaspor - Galatasaray
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BTC TURK Y.MALATYASPOR - GALATASARAY

BTC Turk Y.Malatyaspor - Galatasaray

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BTC Turk Y.Malatyaspor - Galatasaray

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BTC Turk Y.Malatyaspor:

Teknik Direktör:

Galatasaray:

Teknik Direktör:

Hakem: ARDA KARDEŞLER, KEREM ERSOY, SAMET ÇİÇEK, YİĞİT ARSLAN

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