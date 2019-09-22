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Gençlerbirliği - Alanyaspor
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GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR

Gençlerbirliği - Alanyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor Eryaman Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği - Alanyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor Eryaman Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği:

Teknik Direktör:

Alanyaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, MEHMET CEM HANOĞLU, İLKER TAKPAK, RAMAZAN KELEŞ

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