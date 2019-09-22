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Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK
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ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor:

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK:

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN TOKAT, CANDAŞ ELBİL, BİLAL GÖLEN, MUSTAFA AYDIN

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29 oyuncudan 15'i yurt dışından
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