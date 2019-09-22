Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çaykur Rizespor:
Teknik Direktör:
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Gazişehir Gaziantep FK:
Teknik Direktör:
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Hakem: SERKAN TOKAT, CANDAŞ ELBİL, BİLAL GÖLEN, MUSTAFA AYDIN
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