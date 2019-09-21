Fenerbahçe 2 - 1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Saat 20:00'da İstanbul Ülker Stadında gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe, galibiyetin sahibi olarak 3 puanın sahibi oldu. Maçın henüz 16. dakikasında Adil Rami'nin hatası sonucu Sedat Ağçay, topu Orgill ile buluşturdu. Orgill, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın 20. dakikasında Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda kaleci Korcan'ın hatalı çıkışı sonucu top Zanka'nın önünde kaldı ve Danimarkalı stoper eşitliği sağladı. Zanka'nın Fenerbahçe'de attığı ilk resmi gol sonrası durum 1-1'e geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne baskıyı arttırdı. 73. dakikada Max Kruse'nin ceza sahası içinden ortasında topla buluşan Vedat Muriç, skoru 2-1 yaptı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 puana yükselirken, MKE Ankaragücü ise üst üste 2 mağlubiyet alarak 5 puanda kaldı.