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Bayrampaşa - Batman Petrol
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BAYRAMPAŞA - BATMAN PETROL

Bayrampaşa - Batman Petrol

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Bayrampaşa ile Batman Petrol Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bayrampaşa - Batman Petrol

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Bayrampaşa ile Batman Petrol Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bayrampaşa:

Teknik Direktör:

Batman Petrol:

Teknik Direktör:

Hakem: FATİH TOKAİL, TOLGA ATASOY, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, ANIL FURKAN LİMAN

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