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Darıca G.Birliği - Gölcükspor
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DARICA G.BİRLİĞİ - GÖLCÜKSPOR

Darıca G.Birliği - Gölcükspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Darıca G.Birliği ile Gölcükspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Darıca G.Birliği - Gölcükspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Darıca G.Birliği ile Gölcükspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Darıca G.Birliği:

Teknik Direktör:

Gölcükspor:

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET TERECE, MEHMET MİTHAT LEVENT, BARIŞ ÇİÇEKSOYU, YUSUF ADNAN KENDİRCİLER

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