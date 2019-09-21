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Osmaniyespor FK - Modafenspor
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OSMANİYESPOR FK - MODAFENSPOR

Osmaniyespor FK - Modafenspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Osmaniyespor FK ile Modafenspor 7 Ocak Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmaniyespor FK - Modafenspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Osmaniyespor FK ile Modafenspor 7 Ocak Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmaniyespor FK:

Teknik Direktör:

Modafenspor:

Teknik Direktör:

Hakem: YUSUF AYDIN, İSMAİL EMRE, ÇAĞRI ATEŞ, BAKIR ASLAN

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