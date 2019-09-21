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Pazarspor - Halide Edip Adıvarspor
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PAZARSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR

Pazarspor - Halide Edip Adıvarspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Pazarspor ile Halide Edip Adıvarspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Pazarspor - Halide Edip Adıvarspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Pazarspor ile Halide Edip Adıvarspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Pazarspor:

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor:

Teknik Direktör:

Hakem: HAMİT BASIK, BEKİR ÖZÇELİK, MEHMET PEKMEZCİ, ALİ TAŞAN

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