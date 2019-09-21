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Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Nazilli Belediyespor ile Yozgatspor 1959 FK Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Nazilli Belediyespor ile Yozgatspor 1959 FK Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Nazilli Belediyespor:

Teknik Direktör:

Yozgatspor 1959 FK:

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERGÜN, FETTAH YİĞİT, SELİM ŞENÖZ, OĞUZHAN TALHA KARAKUŞ

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