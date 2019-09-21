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Somaspor - Muğlaspor
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SOMASPOR - MUĞLASPOR

Somaspor - Muğlaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Somaspor ile Muğlaspor Soma Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Somaspor - Muğlaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Somaspor ile Muğlaspor Soma Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Somaspor:

Teknik Direktör:

Muğlaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, ALİCAN UZ, BATUHAN BIYIKLI, UMUTCAN BAYRAM

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