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Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
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DİYARBEKİRSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR

Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Diyarbekirspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Diyarbakır Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Diyarbekirspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Diyarbakır Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Diyarbekirspor:

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: SAFA YILMAZ, OZAN BEKAR, ERDEM DEĞİRMENCİ, MİRAÇ BURAK ÖZDÖL

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