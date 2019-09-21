Karacabey Belediyespor - Nevşehir Belediyespor
TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Karacabey Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karacabey Belediyespor:
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Nevşehir Belediyespor:
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Hakem: SERKAN ERYILMAZ, DENİZ DEMİREL, ÇAĞRI YILDIRIM, ENES AKMEŞE
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