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Karacabey Belediyespor - Nevşehir Belediyespor
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KARACABEY BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

Karacabey Belediyespor - Nevşehir Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Karacabey Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karacabey Belediyespor - Nevşehir Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Karacabey Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Belediyespor:

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERYILMAZ, DENİZ DEMİREL, ÇAĞRI YILDIRIM, ENES AKMEŞE

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