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Erbaaspor - Karşıyaka
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ERBAASPOR - KARŞIYAKA

Erbaaspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Erbaaspor ile Karşıyaka Erbaa İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Erbaaspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Erbaaspor ile Karşıyaka Erbaa İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Erbaaspor:

Teknik Direktör:

Karşıyaka:

Teknik Direktör:

Hakem: SERCAN MURAT GÜNDÜZLER, SELİM KONUKÇU, SİNAN ERTİNĞÜ, FATİH OKHAN

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