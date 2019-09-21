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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Fethiyespor
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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - FETHİYESPOR

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Fethiyespor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK ile Fethiyespor Gençlik Merkezi Sentetik Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Fethiyespor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK ile Fethiyespor Gençlik Merkezi Sentetik Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK:

Teknik Direktör:

Fethiyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: FEVZİ ERDEM AKBAŞ, VEDAT DEMİR, UĞUR AYDOĞDU, FİKRET HAKAN ABAY

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