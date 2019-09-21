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Ağrı 1970 Spor - Cizrespor
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AĞRI 1970 SPOR - CİZRESPOR

Ağrı 1970 Spor - Cizrespor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Ağrı 1970 Spor ile Cizrespor Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ağrı 1970 Spor - Cizrespor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Ağrı 1970 Spor ile Cizrespor Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ağrı 1970 Spor:

Teknik Direktör:

Cizrespor:

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN BASIK, MERT TÜRK, BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU, ALİ ARTUN ÖZDEMİR

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