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Kocaelispor - Turgutluspor
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KOCAELİSPOR - TURGUTLUSPOR

Kocaelispor - Turgutluspor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Kocaelispor ile Turgutluspor Kocaeli Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor - Turgutluspor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Kocaelispor ile Turgutluspor Kocaeli Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor:

Teknik Direktör:

Turgutluspor:

Teknik Direktör:

Hakem: CELAL BAYRAKLI, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, YUSUF SUSUZ, BUĞRAHAN DİLKAN İNANIR

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