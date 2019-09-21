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Erokspor - Belediye Derince Spor
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EROKSPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR

Erokspor - Belediye Derince Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Erokspor ile Belediye Derince Spor Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Erokspor - Belediye Derince Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Erokspor ile Belediye Derince Spor Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Erokspor:

Teknik Direktör:

Belediye Derince Spor:

Teknik Direktör:

Hakem: OKAN KAYATAŞ, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, RIDVAN ÇEVİK, YUNUS AYTEKİN ATABEK

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