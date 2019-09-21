İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe: Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Adıl Ramı, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, ALİ SAYGIN ÖGEL, BURAK ŞEKER
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