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İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Fenerbahçe: Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Adıl Ramı, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, ALİ SAYGIN ÖGEL, BURAK ŞEKER

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