İşte K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı FERHAN KESTANLIOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali Memnun, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan, Mehmet Atik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FERHAN KESTANLIOĞLU, MUSTAFA HAN, EGEMEN SAVRAN, AYBERK DEMİRBAŞ
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