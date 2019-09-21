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İşte K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
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İŞTE K.MARAŞSPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında K.Maraşspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı FERHAN KESTANLIOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali Memnun, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan, Mehmet Atik

Teknik Direktör:

Hakem: FERHAN KESTANLIOĞLU, MUSTAFA HAN, EGEMEN SAVRAN, AYBERK DEMİRBAŞ

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