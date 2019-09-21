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K Karabükspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında K Karabükspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BİLAL KÖSEOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Ömer Çelik, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Barbaros Kılıç, Fatih Kızılay, Batuhan Kurt

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Gökhan Çalışır, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Volkan Kesim, Metehan Mertöz

Teknik Direktör:

Hakem: BİLAL KÖSEOĞLU, EMRE ASLAN, HASAN ERDOĞAN, ŞAHİN BERKER

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