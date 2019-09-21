Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Samsunspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HASAN AVCI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HASAN AVCI, AHMET ŞİMŞEK, HAKAN BETAŞ, ERDEM TEMEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.