﻿
Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Samsunspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

82 Okunma

Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Samsunspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HASAN AVCI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş

Teknik Direktör:

Hakem: HASAN AVCI, AHMET ŞİMŞEK, HAKAN BETAŞ, ERDEM TEMEL

﻿

Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bak SK - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿