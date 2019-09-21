Kocaelispor - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Kocaelispor ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Kocaeli Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CELAL BAYRAKLI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kocaeli Stadı
Kocaelispor: Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Serdar Ümit Deniz, Gökdeniz Bayrakdar, Yakup Alkan, Talha Mayhoş, Semih Karadeniz, Burak Süleyman, Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir, Volkan Mert Korkmaz
Teknik Direktör:
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Turgutluspor: Fatih Demirlek, Muhammed Can, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CELAL BAYRAKLI, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, YUSUF SUSUZ, BUĞRAHAN DİLKAN İNANIR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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