İşte Adana Demirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 5. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜÇ TÜRKALP yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör:
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Bursaspor: Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Janı Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Wanderson Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Rüştü Hanlı, Burak Altıparmak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZGÜÇ TÜRKALP, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, SİNAN DERECİ
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