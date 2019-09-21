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İşte Adana Demirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 5. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 5. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜÇ TÜRKALP yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör:

Bursaspor: Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Janı Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Wanderson  Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Rüştü Hanlı, Burak Altıparmak

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜÇ TÜRKALP, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, SİNAN DERECİ

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