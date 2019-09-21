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Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DİYARBEKİRSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Diyarbekirspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 4. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAFA YILMAZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Diyarbekirspor: Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Maksut Birben, Doğukan Bad, Emre Kara, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Ahmet Topal, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Fatih Gürden, Selim Dağ, Deniz Işık, Burkay Ahmet Yazıcı, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay

Teknik Direktör:

Hakem: SAFA YILMAZ, OZAN BEKAR, ERDEM DEĞİRMENCİ, MİRAÇ BURAK ÖZDÖL

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