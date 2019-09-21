Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 4. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAFA YILMAZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Diyarbekirspor: Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Maksut Birben, Doğukan Bad, Emre Kara, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Ahmet Topal, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Fatih Gürden, Selim Dağ, Deniz Işık, Burkay Ahmet Yazıcı, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SAFA YILMAZ, OZAN BEKAR, ERDEM DEĞİRMENCİ, MİRAÇ BURAK ÖZDÖL
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