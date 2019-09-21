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Osmanlıspor 2 - 1 Altınordu
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OSMANLISPOR 2 - 1 ALTINORDU

Osmanlıspor 2 - 1 Altınordu

TFF 1.Lig'de Osmanlı Stadyumu'nda Osmanlıspor, Altınordu'yu konuk etti. Osmanlıspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

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TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Altınordu'yu ağırladı. Osmanlıspor maça şu 11 ile başladı. 

Osmanlıspor: SANTIAGO ANDRES MELE CASTANERO - ALİ EREN İYİCAN - OĞUZ YILDIRIM - ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA - ERIC AYUK MBU - HASAN KILIÇ - BARIŞ ZEREN - MEHMET YİĞİT - ERDEM ÇETİNKAYA - OKAN DENİZ - BEYKAN ŞİMŞEK 

Altınordu: ERHAN ERENTÜRK - KERİM ALICI - UFUK BUDAK - SİNAN OSMANOĞLU - RAVİL TAGİR - OĞULCAN ÜLGÜN - HÜSEYİN ATAKAN ÜNER - MUHAMMED MERT - YASİN OZAN - BERKAY SAMANCI - ANIL KOÇ

Maç Anlatımı: 

27' GOLLLL   Osmanlıspor 1-0 Altınordu Osmanlıspor'da golü atan futbolcu Eric Ayuk Mba... 

32' Osmanlıspor'da sarı kart gören futbolcu Barış Zeren. 

44' Osmanlıspor'da Ali Eren İyican sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılan oyuncu oyuna devam ediyor. 

İlk yarıya 1 dakika ilave edildi. 

İlk yarı sonucu : Osmanlıspor 1-0 Altınordu 

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46' Altınordu'da oyuncu değişiklikleri... Hüseyin Atakan Üner yerine Fatih Aktay ve Yasin Ozan yerine Yusuf Yalçın Arslan oyuna dahil oldu. 

46' GOLLLL Osmanlıspor 1-1 Altınordu Muhammed Mert Altınordu'da eşitliği sağladı. 

63' Osmanlıspor'da oyuncu değişikliği... Okan Deniz'in yerine Mertcan Caner Öztürk girdi.

64' GOLLLL Osmanlıspor 2 - 1 Altınordu  Beykan Şimşek'in golüyle Osmanlıspor öne geçti.

67' Osmanlıspor'da Ali Eren İyican sarı kart gördü. 

68' Osmanlıspor'da oyuncu değişikliği... Barış Zeren çıkıyor, Blagojevic oyuna dahil oluyor. 

76' Osmanlıspor'da Mehmet Yiğit sarı kart gören oyuncu. 

77' Altınordu'da oyuncu değişikliği...  Berkay Samancı oyundan çıkıyor, Burak İnce oyuna dahil oluyor. 

80' Osmanlıspor'da oyuncu değişikliği... Ali Eren İyican oyundan çıkıyor, yerine Tamer Aşık oyuna giriyor. 

88' Osmanlıspor'da kaleci Mele, sarı kart gördü. 

Mücadeleye 4 dakika ilave edildi. 

90' Ayuk'un topla buluştuğu pozisyonda hakem tartışmalı bir ofsayt kararı verdi. 

Karşılaşmada son düdük çaldı. Osmanlıspor, hayati önemdeki maçta Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. 

 
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