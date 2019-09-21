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İşte Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
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İŞTE ŞANLIURFASPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Şanlıurfaspor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. Haftasında Şanlıurfa Gap Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Stadyumu

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka

Teknik Direktör:

Manisa Futbol Kulübü: Salih Zafer Kurşunlu, Volkan Okumak, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Taha Can Velioğlu, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, EFE KURTULUŞ, GÖKHAN ALKAYALAR

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