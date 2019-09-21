İşte Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Manisa Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. Haftasında Şanlıurfa Gap Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Stadyumu
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Manisa Futbol Kulübü: Salih Zafer Kurşunlu, Volkan Okumak, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Taha Can Velioğlu, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, EFE KURTULUŞ, GÖKHAN ALKAYALAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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