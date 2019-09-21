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Kayserispor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Kayserispor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Kayserispor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Karahan Yasir Subaşı, Ben Rıenstra, Bernard Mensah

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ERDEM BAYIK, ERKAN ENGİN

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