Kayserispor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Kayserispor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Karahan Yasir Subaşı, Ben Rıenstra, Bernard Mensah
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ERDEM BAYIK, ERKAN ENGİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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