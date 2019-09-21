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Altay - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 5. haftasında Altay ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Altay - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 5. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Dıalıba Dıabang, Metin Uçar, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, MEHMET YILDIRIM, SEMİH KURT

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