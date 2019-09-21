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İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 5. haftasında Osmanlıspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 5. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Mele Castanero, Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: YASİN KOL, CEMAL ALPAY, CEMİL TUNÇ, ALİM KANDEMİR

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