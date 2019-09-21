İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 5. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Mele Castanero, Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YASİN KOL, CEMAL ALPAY, CEMİL TUNÇ, ALİM KANDEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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