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Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
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KIZILCABÖLÜKSPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENVER AYDIN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Kızılcabölükspor: Mustafa Ethem Erboğa, Kerem Çalışkan, Serkan Özen, Ali Helvacı, Hasan Emiroğlu, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Ahmet Emin Aksakal, Muhammet Enes Erdem

Teknik Direktör:

Hakem: ENVER AYDIN, ONUR GÜLTER, MURAT ŞİMŞEK, BURAK AKYEL

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