Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENVER AYDIN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Kızılcabölükspor: Mustafa Ethem Erboğa, Kerem Çalışkan, Serkan Özen, Ali Helvacı, Hasan Emiroğlu, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural
Teknik Direktör:
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Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Ahmet Emin Aksakal, Muhammet Enes Erdem
Teknik Direktör:
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Hakem: ENVER AYDIN, ONUR GÜLTER, MURAT ŞİMŞEK, BURAK AKYEL
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