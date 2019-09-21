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İşte Şile Yıldızspor - Çankaya FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE ŞİLE YILDIZSPOR - ÇANKAYA FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şile Yıldızspor - Çankaya FK maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Şile Yıldızspor ile Çankaya FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Şile Yıldızspor - Çankaya FK maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Şile Yıldızspor - Çankaya FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET ECEVİT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Hasan Ayçiçek, Kerem Az, Şamil Başaran, Tahsin Hacımustafaoğlu, İskender Alın, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Direktör:

Çankaya FK: Burak Cengiz, M.Serkan Koparan, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Mehmet İncebacak, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Ahmet Şahbaz, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET ECEVİT, ÖZCAN GENEL, FARUK YAĞLI, BURAK DEMİRKIRAN

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