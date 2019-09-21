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Çatalca Spor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇATALCA SPOR - SERİK BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çatalca Spor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Çatalca Spor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çatalca Spor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Çatalca Spor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM DEMİRTAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Uğur Erk, Fırat Sezer, Temel Taşkın, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Cenk Şen, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz

Teknik Direktör:

Hakem: ERDEM DEMİRTAŞ, MEHMET KURU, BAYKAL TUNA, AYKUT ÇETİNKAYA

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