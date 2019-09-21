Çatalca Spor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Çatalca Spor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 4. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM DEMİRTAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Uğur Erk, Fırat Sezer, Temel Taşkın, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Cenk Şen, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDEM DEMİRTAŞ, MEHMET KURU, BAYKAL TUNA, AYKUT ÇETİNKAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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