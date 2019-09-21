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E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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E.VELİMEŞESPOR - SİVAS BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında E.Velimeşespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Ergene Velimeşe Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ergene Velimeşe Stadyumu

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Semih Kahraman, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Sergen Yakupçebioğlu, Mert Er Estik, Savaş Tağa, S.Alper Bayülken, Taner Yılmaz, Eser Akbaş

Teknik Direktör:

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: YAKUP ÖZHAN, ONUR İÇYER, ADEM ŞAHAN, ALİ YILMAZ

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