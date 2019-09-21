E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak E.Velimeşespor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Ergene Velimeşe Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ergene Velimeşe Stadyumu
E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Semih Kahraman, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Sergen Yakupçebioğlu, Mert Er Estik, Savaş Tağa, S.Alper Bayülken, Taner Yılmaz, Eser Akbaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAKUP ÖZHAN, ONUR İÇYER, ADEM ŞAHAN, ALİ YILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.