Tuzlaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Tuzlaspor - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı SELİM ÖZEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tuzla Belediye Sahası
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Murat Yılmaz, Muhammed Akarslan, Servan Taştan, Umut Sönmez, Kemal Tokak
Teknik Direktör:
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Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Aydın Yılmaz, Umut Sözen, Bekir İrtegün, Furkan Parsak, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SELİM ÖZEN, HARUN REŞİT GÜNGÖR, YAKUP KEÇECİ, ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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