﻿
Tuzlaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

TUZLASPOR - SAKARYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tuzlaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Tuzlaspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

101 Okunma

Tuzlaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Tuzlaspor - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı SELİM ÖZEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye Sahası

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Murat Yılmaz, Muhammed Akarslan, Servan Taştan, Umut Sönmez, Kemal Tokak

Teknik Direktör:

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Aydın Yılmaz, Umut Sözen, Bekir İrtegün, Furkan Parsak, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Hakem: SELİM ÖZEN, HARUN REŞİT GÜNGÖR, YAKUP KEÇECİ, ÖMER FARUK GÜLTEKİN

﻿

İşte Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
İşte Birevim Elazığspor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿