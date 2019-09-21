Bodrum Bel. Bodrumspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CİHAN ATAŞ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Bodrum Bel. Bodrumspor: Muhammet Özkal, Ozan Sol, Ş.Yılmaz Genişyürek, Oğuzhan Türk, Emre Can Atila, İzzet Yıldırım, Medeni Bingöl, Orhan Şam, Fatih Gülmez, Seyid Ahmet Han, Sergen Yatağan
Teknik Direktör:
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Van BŞB: Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Osman Torun, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Asil Kaan Güler, Burçak Özkanca, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CİHAN ATAŞ, BERKAY DABAN, MURAT ERÖLMEZ, EMRE YÜKSEL
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