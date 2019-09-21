﻿
Bodrum Bel. Bodrumspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BODRUM BEL. BODRUMSPOR - VAN BŞB MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bodrum Bel. Bodrumspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

100 Okunma

Bodrum Bel. Bodrumspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CİHAN ATAŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bodrum İlçe Stadı

Bodrum Bel. Bodrumspor: Muhammet Özkal, Ozan Sol, Ş.Yılmaz Genişyürek, Oğuzhan Türk, Emre Can Atila, İzzet Yıldırım, Medeni Bingöl, Orhan Şam, Fatih Gülmez, Seyid Ahmet Han, Sergen Yatağan

Teknik Direktör:

Van BŞB: Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Osman Torun, Mehmet Sıddık İstemi, Sefa Küpeli, Asil Kaan Güler, Burçak Özkanca, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN ATAŞ, BERKAY DABAN, MURAT ERÖLMEZ, EMRE YÜKSEL

﻿

Van BŞB - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Etimesgut Bld. - Bodrum Bel. Bodrumspor maç kadroları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿