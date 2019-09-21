Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Uşak 1 Eylül
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Berkay Özer, Ali Say, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Selim Dilli, Erdi Zengin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, HAKAN YOLDAŞ, SEZER YALÇIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.