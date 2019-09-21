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Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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UTAŞ UŞAKSPOR - ANKARA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Utaş Uşakspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Uşak 1 Eylül

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Berkay Özer, Ali Say, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Selim Dilli, Erdi Zengin

Teknik Direktör:

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, HAKAN YOLDAŞ, SEZER YALÇIN

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