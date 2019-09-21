Bandırmaspor - Bayburt Özel İdare Spor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bandırmaspor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK OLCAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Benhur Keser, İrfan Başaran
Teknik Direktör:
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Bayburt Özel İdare Spor: Okan Yıldız, Emre Şahin, Bilal Gülden, Furkan Tütüncü, Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Azad Filiz, Volkan Çekiç, Ethem Ercan Pülgir, İsmet Kavuştu, Alişan Şeker
Teknik Direktör:
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Hakem: BURAK OLCAR, BORAN TURHAN, İSMAİL TAYGUN TASALI, MUSTAFA HAKAN BELDER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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