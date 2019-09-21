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Bandırmaspor - Bayburt Özel İdare Spor maç kadroları belli oldu...
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BANDIRMASPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Bayburt Özel İdare Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bandırmaspor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bandırmaspor - Bayburt Özel İdare Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Bandırmaspor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK OLCAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Benhur Keser, İrfan Başaran

Teknik Direktör:

Bayburt Özel İdare Spor: Okan Yıldız, Emre Şahin, Bilal Gülden, Furkan Tütüncü, Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Azad Filiz, Volkan Çekiç, Ethem Ercan Pülgir, İsmet Kavuştu, Alişan Şeker

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK OLCAR, BORAN TURHAN, İSMAİL TAYGUN TASALI, MUSTAFA HAKAN BELDER

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