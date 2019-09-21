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Anayurt Futbol Turnuvası Sona Erdi
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ANAYURT FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Anayurt Futbol Turnuvası Sona Erdi

Anayurt Gazetesinin 13. kez düzenlediği Futbol turnuvasında şampiyon Yenimahalle Belediyespor oldu.

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Anayurt Gazetesi 13. Futbol turnuvası, bu sene Naci Alan ve Bayram Akyer anısına düzenlendi. Turnuvaya Yurtkur, Yenimahalle Belediyespor, Kavaklıdere ve DSİ katıldı. Yarı final karşılaşmalarından sonra Ankara 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda 3.lük ve şampiyonluk maçı yapıldı. Klasspor TV'nin takip ettiği organizasyonda şampiyon Yenimahalle Belediyespor oldu. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla Kavaklıdere'yi 5-4 mağlup eden Yenimahalle Belediyespor, turnuvayı şampiyon tamamladı. 3.lük mücadelesinde ise normal süre 2-2 eşitlikle sona ererken, penaltılarla Yurtkur'u 4-2 mağlup eden DSİ spor turnuvayı 3. bitirdi. 

Final maçı: 

Yenimahalle Belediyespor 0-0 Kavaklıdere ( Penaltılarla 5-4 Yenimahalle Belediyespor kazandı) 

Üçüncülük maçı: 

DSİ 2-2 Yurtkur ( Penaltılarla 4-2 DSİ kazandı) 

Turnuva sonrası Anayurt Gazetesi Spor Müdürü Cevat Uğraş, AASKF Müdürü Murat Kandazoğlu ödülleri takdim etti. 

                                                                

                                                                 

 

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