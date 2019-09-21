Ümraniyespor - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 5. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CANER AK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör:
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Boluspor: İsmail Konuk, Umut Gündoğan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CANER AK, MEHMET ALİ AKKOR, BURAK CANSIZ, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ
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