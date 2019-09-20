İşte Göztepe - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Göztepe - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, MEHMET METİN, ABDULLAH BORA ÖZKARA, YALÇIN TAŞKINFURAT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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