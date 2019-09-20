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İşte Göztepe - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Göztepe - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, MEHMET METİN, ABDULLAH BORA ÖZKARA, YALÇIN TAŞKINFURAT

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