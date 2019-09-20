﻿
İstanbulspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTANBULSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

230 Okunma

İstanbulspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 5. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhammed Demirci, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, GÖKMEN BALTACI, FURKAN ÜRÜN, LEVENT BALCI

﻿

İstanbulspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Balıkesirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
İşte Altay - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
Ümraniyespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿