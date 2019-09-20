İstanbulspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 5. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhammed Demirci, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, GÖKMEN BALTACI, FURKAN ÜRÜN, LEVENT BALCI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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