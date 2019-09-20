İşte BB Erzurumspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 5. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı MERT GÜZENGE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Rashad Muhammed, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Jugurtha Hamroun, Mucahit Albayrak, Osman Çelik, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Marvin Sinan Büyüksakarya, Enes Yasin Akyol, Goran Karacıc, Moussa Bagayoko, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MERT GÜZENGE, KEMAL MAVİ, MURAT ALTAN, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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