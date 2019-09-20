Spor Ankara'da konuk Ali Uluyol'du

AASKF başkanı Murat Kandazoğlu ve gazeteci Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Spor Ankara'da BAL Ligi öncesi takımların son durumları ve sıkıntıları konuşuldu.

Kulüp sayıları artsın

AASKF başkanı Murat Kandazoğlu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri derneği Ankara şube başkanı Ali Uluyol, Ankara'nın 7-8 milyon nüfusu olduğuna dikkati çekerek, "263 kulüp başvuru yaptı. Kulüp sayılarının artması ve tesisleşmenin yaygınlaşması lazım. Semt kulüplerinin kurulması lazım." dedi. Anayurt'un 13. kez düzenleneceği futbol turnuvasına yer veren Kandazoğlu, "Bu turnuvaya 4 takım katılıyor. Etkinlik bakımından Anayurt gazetesini ve Ankara spor camiasını tebrik ederim." diye konuştu.

Haftaya Süper Amatör Başlıyor

Amatör futbolun Türkiye için önemine vurgu yapan Kandazoğlu, haftaya Süper Amatör Ligi'nin başlayacağını söyledi. Tesis eksikliklerinin hala devam ettiğini belirten Kandazoğlu, "Ulus'u istiyor kulüpler. Orası mabed gibi." diye konuştu. Uluyol ise, "Hakem ücretlerine zam bekleniyor. Hakemlerin ulaşımı sıkıntı. İnşallah bu da çözülecek. BAL Ligi, seyirci olarak 2.lig'den fazla seyirci çekiyor. Şehir takımları da var çünkü. Çocuklar ev okul arasında kayboluyor. Bir an evvel çocuklar, amatör sporlara yönlendirilmeli, hakemler hedefi yüksek tutmalı ve ligimizde yabancı oyuncu kısıtlanmalı" diye konuştu.

Kulüpler sezona hazır

Programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Çubukspor kulübü başkanı Lokman Kılıç, "sezona hazırız.Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Harika bir atmosfer var" derken, yine canlı telefon bağlantısıyla programda yer alan TKİ Spor kulübü başkanı Atilla Bilici, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk kez kulüp olarak buraya kadar yükseldik. Sporu seven bir üst yönetimimiz var" dedi. Canlı telefon bağlantısı ile katılan bir diğer BAL Ligi takımı ise Keçiören Belediyesi Bağlumspor başkanı Tuncay Çiftesal ise, "Göreve bu sene talip olduk. Uzunca yıllar bu ligde oynadık, tecrübeliyiz" dedi.

Ceza Mahalli İdarelere kesiliyor

Kandazoğlu ve Uluyol, programın sonlarına doğru "Ne yazık ki elini taşın altına sokan zarar görüyor. Cezalar mahalli idarelere kesiliyor. Amatör evler kurulmalı. Ortak çözüm üretilmeli. Futbolda sürekli kurallar değişiyor. Son 5 yılda çok şey değişti. Bugün saat 18'de Necip Fazıl'da AASKF toplantısında Ankara amatörünün sorunları konuşulacak" değerlendirmelerinde bulundular.