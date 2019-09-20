Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da

Her cuma Klasspor Tv ekranlarında yayınlanan Maça Çeyrek Kala'nın 2. Bölümü bu akşam saat 20:00'da futbolseverlerle buluşuyor. Mert Dokuzoğlu ve Aykut Örenli'nin hazırlayıp sunduğu programlarda oynanmış maçlar hakkında görüşlere yer verilirken oynanacak maçlarla ilgili de çok önemli tespitler yapılacak.
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Keçiörengücü ve diğer profesyonel Ankara takımlarının oynadığı ve bu hafta oynayacağı maçların konuşulduğu program Maça Çeyrek Kala bu akşam Klasspor TV ekranlarında.
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